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إسرائيل تنشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط

إسرائيل تنشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 12) الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة "تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر".

وأوضحت القناة أن هذه المنظومة نجحت في توفير إنذار مسبق قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إسرائيل، والتي أسقطت فوق الأجواء العراقية. (وفق موقع الجزيرة نت).

وقالت القناة الإسرائيلية نفسها إن "واشنطن تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعدد من دول الخليج بمن فيهم دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (وول ستريت جورنال)  الأميركية أن مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس، وينص على أن تعمل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مع إسرائيل وعدد من الدول العربية من أجل دمج الدفاعات الجوية لإحباط ما وصفته التهديدات الإيرانية.

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