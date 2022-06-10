سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.وذكر مصدر عسكري لـ (سانا)، أنه "في تمام الساعة 20ر4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".