تفاصيل الهزّة الأرضية التي ضربت وسط وشمال فلسطين

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن هزة أرضية بدرجة 4.3 على مقيتس ريختر، ضربت عددًا من المناطق في الأراضي المحتلة.ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن سكان مدن شمال فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس شعروا بهزة أرضية.وبحسب دوائر الرصد والمتابعة وهيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلي، فإن الهزة الأرضية وقعت بدرجة 4.3 على مقياس ريختر ومصده البحر الأبيض المتوسط على بعد 223 كم من شمال غرب نهاريا، وعلى بعد حوالي 28 كم من جنوب شرق مدينة لارنكا في قبرص.وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.