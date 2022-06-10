شؤون فلسطينية

فوزي برهوم يعقّب على تصريحات الدعليس بشان قرية أم النصر

فوزي برهوم يعقّب على تصريحات الدعليس بشان قرية أم النصر
رام الله - دنيا الوطن
عقّب الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، ليلة الجمعة على تصريحات رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، بشأن حادثة قرية أم النصر.

وقال برهوم في تصريح صحفي،  إن "هذا التميز للأخ عصام الدعليس في المتابعة الحديثة والمعالجة السريعة وتصويب المسارات، يمثل حسن النوايا وصدق الانتماء والشعور بالمسؤولية تجاه أبناء شعبه بقطاع غزة في ظل استمرار الحصار والظروف الصعبة".

وتابع، أن "المتابعة الحكومية بما تقدمة من خدمات لأهل قطاع غزة وتسعى على توفيره رغم كل التحديات ،باتت مرتكزاً رئيسا من مرتكزات مقومات وعوامل صمود أهلنا من سكان غزة" .

وأكد برهوم على أن "تنفيذ القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والمراكمة على المكتسبات ورعاية مصالح أهلنا في غزة مسؤولية مشتركة وملقاه على عاتق الجميع دون استثناء".








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