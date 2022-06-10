شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء الفلسطيني يتخذ سلسلة قرارات جديدة عقب ارتفاع الأسعار عالميًا

مجلس الوزراء الفلسطيني يتخذ سلسلة قرارات جديدة عقب ارتفاع الأسعار عالميًا
اشتية
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الخميس، قرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بخصوص ارتفاع الأسعار ذا المنشأ العالمي والناجم عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال اشتية: إنه "تقرر تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر، كما واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة".

وقرر تكليف خلية الأزمة لتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء، بالإضافة لتكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا.

وأضاف اشتية، أن من ضمن القرارات: تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية استراتيجية، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع.

وتابع:"قررنا إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، كما ويجب عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة"، مشدداً أنه سيتم التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.



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