شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يبحث مع المبعوث الأمريكي عدة قضايا في مدينة رام الله

حسين الشيخ يبحث مع المبعوث الأمريكي عدة قضايا في مدينة رام الله
الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
استقبل مساء الخميس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله، المبعوث الأمريكي هادي عمرو.

‎وأكد الشيخ خلال الاجتماع  أن غياب الآفق السياسي واستمرار إسرائيل بإجراءاتها الاحادية تقتل إمكانية حل الدولتين.

وأضاف: "تم التباحث في العديد من الملفات الثنائية والمواضيع التي تمهد لاجتماع  مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال الأيام المقبلة، ومنها إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية".‎

واستهجن الشيخ، بقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الارهاب في القانون الأمريكي من الكونغرس.

وتحدث عن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بسبب الاحتلال والمظلمة التاريخية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، نتيجة عدم تطبيق الشرعية الدولية والكيل بمكيالين.

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