القيادي مرداوي: المقاومة تحشد كل جهد للدفاع عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) محمود مرداوي، إن الحركة تسابق الزمن لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه الخبيثة بحق المسجد الأقصى.وأكد مرداوي أن الاحتلال يحاول تهويد مدينة القدس وهذا واضح للكل الفلسطيني، مضيفا "عازمون على تحشيد شعبنا للدفاع عن الأقصى".وبين أن حركة (حماس) ترى أن المعركة الفاصلة ستكون في القدس، مشيرا إلى وجود إشارات أساسية تدلل على محاولة الاحتلال لتغيير الواقع في المسجد الأقصى.وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، من خلال منع المصلين من أداء صلواتهم في المسجد.وشدد مرداوي على عدم المساومة على الوطن، مبينا أن الشعب الفلسطيني سيقدم كل ما يملك للدفاع عن المسجد الأقصى، لاسيما أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باعتداءاته عليه.