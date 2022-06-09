الاحتلال يخطر بهدم منزل أحد منفذي عملية (إلعاد)

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل الأسير صبحي صبيحات في بلدة رمانة بجنين، وهو أحد منفذي عملية (إلعاد) شرق تل أبيب في الخامس أيار/ مايو الماضي.واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم قرية رمانة غرب جنين، ودهمت منازل منفذي عملية إلعاد الشابين أسعد يوسف الرفاعي (19 عامًا)، وصبحي عماد صبيحات (20 عاماً).وأخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل صبيحات والذي يتكون من طابقين مع "روف"، ومساحته 370 مترًا مربعًا، ويحوي سبعة أشخاص.وفي الخامس من أيار/ مايو الماضي، قتل ثلاثة مستوطنين، وأصيب أربعة آخرون، بعملية الطعن وإطلاق النار التي نفذها "الرفاعي" و"صبيحات" في (إلعاد) شرق تل أبيب.وبعد أربعة أيام من العملية والمطاردة، أعلن الاحتلال اعتقال منفذي العملية، على بعد 500 متر من مكان العملية، شرق تل أبيب.وسبق أن كشف أحد أقرباء الأسير صبحي صبيحات أن المنفذين غادرا منزلهما الكائن في قرية رمانة قبل تنفيذهما العملية بيوم، وأخبرا عائلتيهما أنهما ذاهبان للعمل في رام الله.