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أول تعليق من إسرائيل على تهديد نصر الله بشأن التنقيب على الغاز

أول تعليق من إسرائيل على تهديد نصر الله بشأن التنقيب على الغاز
ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان: "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل أم لا". 

وأضاف ليبرمان في تصريحات له الخميس، أن "إسرائيل دولة ذات سيادة وستواصل اتخاذ القرارات وفقًا لمصالحها فقط دون اعتبار لتهديدات الإرهابيين أو غيرهم".

وتابع: "أقترح أن يستمر نصرالله في الاختباء في القبو، مقاطع الفيديو الخاصة به من هناك لا تثير إعجاب أحد".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله: إن "قضية الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تعني كل اللبنانيين". 

وأضاف نصرالله في تصريحات له مساء اليوم، أن ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى.

وأوضح أن الثروة الغازية والنفطية الموجودة في مياهنا هي الأمل المتبقي لإنقاذ لبنان على المستوى الاقتصادي. 

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