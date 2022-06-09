جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل ويعتقل شابا في رمانة

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بهدم منزل ذوي الأسير صبحي عماد صبيحات، واعتقلت شابا، في قرية رمانة غرب جنين.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت بهدم منزل ذوي الأسير صبحي صبيحات، وصورت منزل ذوي الأسير أسعد يوسف الرفاعي.ويتكون منزل صبيحات من طابقين مع "روف"، ومساحته 370 مترا مربعا، ويؤوي سبعة أشخاص.واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية الشاب سامح عادل العمور، فيما استجوب أحد ضباط مخابراتها عددا من المواطنين في القرية.