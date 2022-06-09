نصرالله يهدد: المقاومة تملك القدرة لمنع إسرائيل الاستخراج من حقل كاريش



وتابع نصرالله تصريحاته: "خلاصة ما حصل في الأيام الماضية هو استفزاز إسرائيلي واعتداء على لبنان".



وأردف: "يجب منع إسرائيل من بدء الاستخراج من حقل كاريش والهدف يجب أن يكون وقف هذا العمل ولا يهم أين وقفت السفينة فهي غير محتاجة إلى المجيء لجهة لبنان".



وذكر نصرالله، أن حقل كاريش مشترك، والخطر في الموضوع أن هذا الحقل الواحد في منطقة متنازع عليها.



واستطرد: "إسرائيل ستبدأ بالاستخراج منه، وماذا يملك لبنان في هذه المواجهة؟ أولا يملك الحق وثانياً يملك الدافع وثالثا يملك القوة تحت عنوان الجيش وتحت عنوان المقاومة".



وأكمل نصرالله: "لن تستطيع إسرائيل أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش، وعندما تهدد بالحرب ما ستخسره هو أكبر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان".



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله: إن "قضية الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تعني كل اللبنانيين".وأضاف نصرالله في تصريحات له مساء الخميس، أن ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى.وأوضح أن الثروة الغازية والنفطية الموجودة في مياهنا هي الأمل المتبقي لإنقاذ لبنان على المستوى الاقتصادي.