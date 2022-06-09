"الدفاع المدني" ينشر تعليمات وإرشادات للتعامل مع موجة الحر المقبلة

رام الله - دنيا الوطندعا جهاز الدفاع المدني المواطنين إلى رفع درجة المسؤولية والالتزام بالتعليمات والإرشادات للتعامل مع موجة الحر التي تؤثر على البلاد نهاية الأسبوع الجاري (يومي الجمعة والسبت).وشدد الدفاع المدني على منع إشعال النيران بالمناطق المفتوحة وبالأعشاب، "فالأجواء تسرع من بؤرة النيران وتسهم بتوسع مساحة انتشارها".وحذر من نسيان الأطفال داخل المركبات في ظل هذه الموجة الحارة، وأكد ضرورة تفقد المركبة من المواد القابلة للانفجار بفعل الحرارة.ودعا العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة، خاصة عمال الإنشاءات والمزارعين، إلى الحد من العمل في ساعات ذروة الشمس، والإكثار من شرب الماء والسوائل تجنبا للإعياء الحراري.كما دعا إلى مراقبة أجهزة التبريد داخل المنزل وعدم تحميل التيار الكهربائي حملا زائدا، ومراقبة الأطفال وكبار السن وتوفير احتياجاتهم الروتينية.وأشار إلى أنه لوحظ خلال الشهر الماضي والأيام الأولى من هذا الشهر ارتفاع كبير جدا بحرائق الأعشاب والأشجار، خاصة في أيام نهاية الأسبوع.وكانت دائرة الأرصاد الجوية أفادت بأن البلاد ستشهد أجواء شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل، بحيث تكون درجات الحرارة يوم غد الجمعة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وبعد غد السبت يطرأ ارتفاع آخر لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية.وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.