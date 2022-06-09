رام الله: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال في مواجهات بالنبي صالح

رام الله - دنيا الوطنأصيب شقيقان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.ووفق مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شقيقان بالرصاص الإسفنجي، أحدهما في رأسه، فيما أصيب شقيقه- وهو طفل في الـ 14 من العمر- في يده.وأضافت المصادر، أن الشاب الذي أصيب في رأسه جرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، بينما تم تقديم الإسعاف لشقيقه في عيادة محلية.