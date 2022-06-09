شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الهولندي

وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الهولندي
المالكي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الهولندي اليوم الخميس في مقر البرلمان الهولندي بمدينة لاهاي، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها حاليا لمملكة هولندا. 

وقد وضع الوزير المالكي أعضاء اللجنة، في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد ممنهج ومتواصل جراء
استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وما يقوم به من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. 

وقد حذر الوزير المالكي من البناء الاستيطاني الاسرائيلي المتصاعد في مدينة القدس المحتلة وفي كافة أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة، وكذلك السياسات التي ترسخ لنظام الابارتهايد من اعدامات ميدانية، وغيرها من الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيهم الاطفال والصحفيين، إضافة الى مواصلة هدم المنازل، والتهجير القسري
بهدف الاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم. 

وقد أشار الوزير المالكي بأن ما يشجع الاحتلال الاسرائيلي على مواصلة جرائمه هذه بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك
قواعد القانون الدولي هو غياب المساءلة، والافلات من العقاب، داعياً البرلمان الهولندي وكافة برلمانات العالم الى الوقوف الى جانب الحق والعدل من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق
تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

ومن جانبهم، أبدى العديد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان استعداد الجانب الهولندي القيام بالجهود التي من شأنها دفع العملية السياسية قدما. 

كما وقد طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الأوضاع السياسية والمواقف الفلسطينية إزائها، والتي قام الوزير المالكي بإجابتهم عليها، مطالبا إياهم باتخاذ خطوات عملية وفاعلة لمواجهة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي من شأنه زيادة التكلفة على
الاحتلال، وصولا إلى انهائه ودعم حل الدولتين وتحقيق السلام بين الطرفين.

وفي نهاية اللقاء، دعا الوزير المالكي أعضاء البرلمان لزيارة فلسطين، والاطلاع عن قرب على حياة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد حضر اللقاء كلا من سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا السيدة روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية السفير عمر عوض الله.

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