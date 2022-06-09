شؤون فلسطينية

القناة الـ (12): إدارة بايدن تروج لاتفاقية تعاون أمني دفاعي بين إسرائيل ودول عربية

القناة الـ (12): إدارة بايدن تروج لاتفاقية تعاون أمني دفاعي بين إسرائيل ودول عربية
بايدن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، أن "إدارة بايدن تروج لاتفاقية تعاون أمني- دفاعي بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ضد تهديدات إيران".

ووفق القناة الـ (12) الإسرائيلية، فإن المعنى الواضح هو أن إسرائيل ستتعاون وتنسق الإجراءات العسكرية والأمنية مع العديد من الدول التي لا تربطها بها علاقات سياسية.

وأضافت: "بموجب الاتفاقية الناشئة، ستحقق الولايات المتحدة تعاونًا بين إسرائيل وعدة دول عربية وهو اقتراح مشترك للحزبين الديمقراطي والجمهوري سيطرح على طاولة مجلس النواب اليوم الخميس".

وتابعت القناة: "من المتوقع أن تشمل الاتفاقية ما مجموعه 10 دول بخلاف الولايات المتحدة: السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر والأردن ومصر والعراق وإسرائيل".

وذكرت أن الاستعداد والتنسيق بشأن الاتفاقية الجديدة مستمر منذ ما يقرب من عام، وحتى الآن نشرت إسرائيل أنظمة رادار في عدة دول في المنطقة بما في ذلك الإمارات والبحرين.

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