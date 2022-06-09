الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للقيادي بحركة (حماس) عبد الجبار محمد جرّار.وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لـ"جرار"، من مدينة جنين لمدة أربعة شهور جديدة.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي جرار بعد ثلاث أشهر من الإفراج عنه، وقضاء سنة في الاعتقال الإداري الأخير.وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي جرار في 24 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرا.وفي اعتقاله الأخير، حولت قوات الاحتلال القيادي جرار للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وتم تمديد اعتقاله مرتين.والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.