شركة رافائيل تكشف تفاصيل حول صاروخ (الجيل السادس)

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن شركة (رافائيل) كشفت النقاب عن صاروخ تموز الجديد، والذي أطلق عليه اسم (الجيل السادس)، والذي يعتبر الأكثر تطوراً في العالم.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه من بين التحسينات التي تم ادخالها على الصاروخ، زيادة مدى الإطلاق إلى 50 كيلو متراً، ويمكن إطلاق وابل يصل الى 4 صواريخ في وقت واحد من قاذفة واحدة.وأوضحت القناة، أنه يمكن تعديل توجيه الصاروخ خلال طيرانه، وذلك بفضل أجهزة الاستشعار الكهروضوئية يحدد الصاروخ الهدف من تلقاء نفسه، ويميزه ويساعد المشغل على تحييده بطريقة أكثر دقة وبساطة.