دولي

شركة رافائيل تكشف تفاصيل حول صاروخ (الجيل السادس)

شركة رافائيل تكشف تفاصيل حول صاروخ (الجيل السادس)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن شركة (رافائيل) كشفت النقاب عن صاروخ تموز الجديد، والذي أطلق عليه اسم (الجيل السادس)، والذي يعتبر الأكثر تطوراً في العالم.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه من بين التحسينات التي تم ادخالها على الصاروخ، زيادة مدى الإطلاق إلى 50 كيلو متراً، ويمكن إطلاق وابل يصل الى 4 صواريخ في وقت واحد من قاذفة واحدة.

وأوضحت القناة، أنه يمكن تعديل توجيه الصاروخ خلال طيرانه، وذلك بفضل أجهزة الاستشعار الكهروضوئية يحدد الصاروخ الهدف من تلقاء نفسه، ويميزه ويساعد المشغل على تحييده بطريقة أكثر دقة وبساطة.

أخبار ذات صلة

بينها الإمارات والبحرين.. إسرائيل تنشر منظومة رادارية بدول بالشرق الأوسط

بينها الإمارات والبحرين.. إسرائيل تنشر منظومة رادارية بدول بالشرق الأوسط

وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيل 27 كاميرا من مواقع نووية

وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيل 27 كاميرا من مواقع نووية

أردوغان يعلن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية

أردوغان يعلن ترشحه لانتخابات 2023 الرئاسية

مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث سقوط طائرة

مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث سقوط طائرة

(كان):الفيفا أكد أن الاسرائيليين سيكونون قادرين على دخول قطر خلال كأس العالم

(كان):الفيفا أكد أن الاسرائيليين سيكونون قادرين على دخول قطر خلال كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. عقار تجريبي لمرض السرطان يتمكن من علاج جميع المرضى

لأول مرة في التاريخ.. عقار تجريبي لمرض السرطان يتمكن من علاج جميع المرضى

بالصور.. بينيت يصل إلى الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

بالصور.. بينيت يصل إلى الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارات &#34; أشد صرامة&#34; حول قضية اقتناء الأسلحة

مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارات " أشد صرامة" حول قضية اقتناء الأسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يطلع رئيس &#34;الجنائية الدولية&#34; ومسجّل المحكمة على صعوبة الأوضاع بسبب الاحتلال

المالكي يطلع رئيس "الجنائية الدولية" ومسجّل المحكمة على صعوبة الأوضاع بسبب الاحتلال

قلقيلية: فعالية رفضا لاعتداءات المستوطنين على قرية عزبة الطبيب

قلقيلية: فعالية رفضا لاعتداءات المستوطنين على قرية عزبة الطبيب

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

منوعات

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

عربي

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي المنتخب

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي المنتخب

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب