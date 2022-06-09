شؤون فلسطينية

الإدارة الأمريكية تتخذ قراراً متعلقا بسفارتها في إسرائيل.. ما هو؟

الإدارة الأمريكية تتخذ قراراً متعلقا بسفارتها في إسرائيل.. ما هو؟
رام الله - دنيا الوطن
ألغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرار إدارة دونالد ترامب السابقة، وأعادت مجددا الفصل بين الدائرة التي تعنى بالفلسطينيين عن السفارة الأميركية في إسرائيل، وفق ما ذكر موقع (واللا) الإلكتروني اليوم، الخميس.

ورجح (واللا) أن لهذه الخطوة "أهمية رمزية" لفصل العلاقات الأميركية – الإسرائيلية عن العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين. وتعارض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، لكن الإدارة الأميركية لا تزال معنية بفتحها، وترى أن قرارها بفصل الدائرة الفلسطينية عن السفارة خطوة في هذا الاتجاه.

وغيرت الولايات المتحدة بشكل رسمي، أمس، اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" إلى "مكتب الشؤون الفلسطينية"، وتحولت إلى مكتب مستقل عن السفارة، ينقل التقارير مباشرة إلى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. وظهر التغيير حول "مكتب الشؤون الفلسطينية"، اليوم، في حسابي تويتر وفيسبوك. وسيستمر المكتب في العمل برئاسة الدبلوماسي جورج نول.

ونقل (واللا) عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله، إن "قناة مكتب الشؤون الفلسطينية لإرسال التقارير هدفه تعزيز تقاريرنا السياسية والعمليات الدبلوماسية العامة".

وقال مسؤولون في الخارجية الأميركية إنه تم تبليغ إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسبقا بهذه الخطوة، وأن إسرائيل لم تعبر عن معارضتها.

وكانت إدارة ترامب قد قررت، في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في أيار/مايو عام 2018، إغلاق القنصلية الأميركية في القدس، التي كانت تعمل كممثلية أميركية تجاه السلطة الفلسطينية.

وإثر ذلك، تحول الدبلوماسيون الأميركيون الذين يعملون في القنصلية وعملوا في مجال العلاقات مع الفلسطينيين إلى "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأميركية. كما تم إلغاء قناة إرسال التقارير مباشرة إلى واشنطن، وكان يجب أن تمر كافة البرقيات الدبلوماسية التي كانوا يرسلونها إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض من خلال السفير الأميركي حينها، ديفيد فريدمان.

وأشار (واللا) إلى أنه نتيجة هذا التغيير خلال ولاية ترامب، تراجع الاهتمام والتعامل مع التقارير المرسلة إلى واشنطن، فيما لم يتم التعامل بجدية مع تقارير مرسلة إلى واسنطن وشملت انتقادات لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

جماهير محافظة الخليل تشيع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور

جماهير محافظة الخليل تشيع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصحة الفلسطيني بقيمة 10 مليون يورو

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصحة الفلسطيني بقيمة 10 مليون يورو

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

إحداهما خطيرة.. إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل وقلقيلية

إحداهما خطيرة.. إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل وقلقيلية

شاهد: الغصين يكشف آخر مستجدات ملف تصاريح العمل بإسرائيل

شاهد: الغصين يكشف آخر مستجدات ملف تصاريح العمل بإسرائيل

عائلة الأسير مناصرة تطالب بالإفراج الفوري عنه نظرا لصعوبة حالته الصحية والنفسية

عائلة الأسير مناصرة تطالب بالإفراج الفوري عنه نظرا لصعوبة حالته الصحية والنفسية

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع &#34;المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة&#34;

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

"الخارجية": ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

منوعات

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

عربي

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي المنتخب

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي المنتخب

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب