دولي

مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث سقوط طائرة

مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث سقوط طائرة
رام الله - دنيا الوطن
سقطت طائرة نقل تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة نائية بجنوب ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 4 من أصل 5 عناصر كانوا على متنها.

وقال مصدر لشبكة (cbs news) إن أربعة من الخمسة قتلوا، و"ليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات عن مصير العنصر الخامس".

وأكد الرائد ماسون انجلهارت أن الطائرة MV-22 Osprey، التابعة لجناح الطائرات البحرية الثالث، سقطت في منطقة صحراوية بالقرب من جلاميس، كاليفورنيا، عند حوالي الساعة 12:25 ظهرا، في التوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث.

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