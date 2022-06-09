مقتل 4 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث سقوط طائرة

رام الله - دنيا الوطنسقطت طائرة نقل تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة نائية بجنوب ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 4 من أصل 5 عناصر كانوا على متنها.وقال مصدر لشبكة (cbs news) إن أربعة من الخمسة قتلوا، و"ليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات عن مصير العنصر الخامس".وأكد الرائد ماسون انجلهارت أن الطائرة MV-22 Osprey، التابعة لجناح الطائرات البحرية الثالث، سقطت في منطقة صحراوية بالقرب من جلاميس، كاليفورنيا، عند حوالي الساعة 12:25 ظهرا، في التوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث.