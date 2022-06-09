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منظمة التعاون الإسلامي تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي المنتخب

منظمة التعاون الإسلامي تشارك في حفل تنصيب الرئيس الصومالي المنتخب
التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت منظمة التعاون الإسلامي بوفد رفيع المستوى، برئاسة يوسف بن محمد الضبيعي، الامين العام المساعد للشؤون السياسية، ممثلا للأمين العام، حسين إبراهيم طه،  في حفل تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أقيم في العاصمة مقديشو اليوم الخميس.

وألقى الأمين العام المساعد نيابة عن الأمين العام للمنظمة كلمة اثنى فيها على عملية الانتقال السلمي للسلطة، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى المزيد من الازدهار والتنمية والاستقرار لجمهورية الصومال الفيدرالية. 

كما وأعرب الأمين العام عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس المنتخب في مهمته الجديدة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها الرئيس السابق خلال فترة ولايته.

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