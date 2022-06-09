جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة، عصر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب محمود أبو عيهور، والذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل.وشارك الآلاف من أبناء شعبنا، بتشييع جثمان الشهيد أبو عيهور، وسط هتافات غاضبة منددة بجريمة الاحتلال، ومطالبة بمقاومة الاحتلال والرد على جرائم الاحتلال.وهتف المشيّعون بالهتافات المؤكدة على الاشتباك مع الاحتلال، والمواجهة معه، وسط التكبيرات ورفع أعلام فلسطين.ووصل جثمان الشهيد لمنزل ذويه وألقيت عليه نظرة الوداع، ثم توجه بجثمانه محمولا على الأكتاف نحو أحد مساجد البلدة، حيث صلي عليه وانطلق وصولا لمواراة جثمانه في مقبرة البلدة، في مسيرة تشييع حاشدة.