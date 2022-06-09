إحداهما خطيرة.. إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول اصابة خطيرة لشاب فلسطيني الى مستشفى الخليل الحكومي، بعدما أصيب بالرصاص الحي في الصدر، والمعدني المغلف بالمطاط بالعين، وذلك خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حلحول، واصفتة حالته بالخطيرة.في السياق، أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس شرق قلقيلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأفاد شهود عيان بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، حيث وصفت حالته بالخطرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.