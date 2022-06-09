شاهد: الغصين يكشف آخر مستجدات ملف تصاريح العمل بإسرائيل





وقال الغصين في تصريح عبر (فيسبوك)، إنه "تم البدء بالعمل في التصاريح منذ 15 آذار/ مارس الماضي، وما تم إرساله للشؤون المدنية هو 3700 اسم فقط مسجلين للعمل في الداخل".





وأضاف: "تم قبول 760 اسم فقط حتى اللحظة منذ تاريخ الأول نيسان/ إبريل، ولليوم لم يتم استلام أي اسم من طرف الشؤون المدنية لكشوفات وزارة العمل بغزة".





وتابع الغصين: "نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك 2000 اسم لترشيحهم للعمل في الداخل، حيث نقوم بترتيب المسجلين لدينا حسب أولويات ومعايير مختلفة".





وكشف أنه حسب احصائيات متوفرة لديهم، هناك 12.600 تصريح تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، ولكن عملياً يوجد 5200 عامل يعمل تحت هذا المسمى.





وأردف الغصين: "خلال الفترة المقبلة بداية شهر تموز/ أغسطس، سيكون هناك اصدار تصاريح تحت مسمى (عامل)، وبالتالي حقوقهم ستكون محفوظة خلال عملهم في الداخل المحتل".





وتمنى أن تكون هناك ترتيبات للمرحلة المقبلة وخاصة يوجد تواصل مع الشؤون المدنية، ونحن نقوم باختيار الأولويات لإعطاء الفرصة لعمالنا لكي يعملوا ويكون لهم مصدر دخل جيد في ظل معدل البطالة العالية.









رام الله - دنيا الوطنتحدث وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، اليوم الخميس، حول تصاريح العمل بالداخل المحتل، ومتى الموعد المقرر لبدء اصدار التصاريح تحت مسمى عامل وليس احتياجات اقتصادية.