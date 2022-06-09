البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

رام الله - دنيا الوطنأبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية عند صفر بالمئة، لكنه قرر رفعها 25 نقطة أساس (0.25%) اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل، مع تزايد الضغوط التضخمية.وقال البنك في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته، "يعتزم مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في يوليو"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف، "في غضون ذلك، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع دون تغيير عند 0.00٪ و0.25٪ و-0.50٪ على التوالي".ويحافظ البنك المركزي الأوروبي على فائدة صفرية منذ آذار/ مارس 2016، لكن تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي عند 8.1% في أيار/ مايو وضع ضغوطا هائلة أجبرته على تشديد سياسته النقدية المرنة.وقال البنك في البيان "يمثل التضخم المرتفع تحديا كبيرا لنا جميعا، وسيتأكد مجلس الإدارة من عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط".وأضاف: ارتفع معدل التضخم بشكل كبير مرة أخرى (في أيار)، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بما في ذلك بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.ويتوقع المركزي الأوروبي أن "التضخم سيظل مرتفعًا بشكل غير مرغوب فيه لبعض الوقت، ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تعديل تكاليف الطاقة وتخفيف اضطرابات الإمدادات المتعلقة بالوباء وتطبيع السياسة النقدية إلى انخفاض التضخم".وقال البنك من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 6.8٪ على مدى عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 3.5٪ في عام 2023 و2.1٪ في عام 2024.وضمن اجراءاته لكبح التضخم أيضا، قرر المركزي الأوروبي إنهاء برنامج مشتريات الأصول اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو المقبل.وكان البنك بدأ أوائل عام 2020، برنامجا واسعا لضخ مئات مليارات اليورو في الأسواق عبر شراء سندات وأوراق مالية، في مسعى للحد من تداعيات جائحة "كورونا".