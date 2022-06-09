شؤون فلسطينية

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016
رام الله - دنيا الوطن
أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية عند صفر بالمئة، لكنه قرر رفعها 25 نقطة أساس (0.25%) اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل، مع تزايد الضغوط التضخمية.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته، "يعتزم مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في يوليو"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، "في غضون ذلك، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع دون تغيير عند 0.00٪ و0.25٪ و-0.50٪ على التوالي".

ويحافظ البنك المركزي الأوروبي على فائدة صفرية منذ آذار/ مارس 2016، لكن تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي عند 8.1% في أيار/ مايو وضع ضغوطا هائلة أجبرته على تشديد سياسته النقدية المرنة.

وقال البنك في البيان "يمثل التضخم المرتفع تحديا كبيرا لنا جميعا، وسيتأكد مجلس الإدارة من عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط".

وأضاف: ارتفع معدل التضخم بشكل كبير مرة أخرى (في أيار)، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بما في ذلك بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن "التضخم سيظل مرتفعًا بشكل غير مرغوب فيه لبعض الوقت، ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تعديل تكاليف الطاقة وتخفيف اضطرابات الإمدادات المتعلقة بالوباء وتطبيع السياسة النقدية إلى انخفاض التضخم".

وقال البنك من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 6.8٪ على مدى عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 3.5٪ في عام 2023 و2.1٪ في عام 2024.

وضمن اجراءاته لكبح التضخم أيضا، قرر المركزي الأوروبي إنهاء برنامج مشتريات الأصول اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وكان البنك بدأ أوائل عام 2020، برنامجا واسعا لضخ مئات مليارات اليورو في الأسواق عبر شراء سندات وأوراق مالية، في مسعى للحد من تداعيات جائحة "كورونا".

أخبار ذات صلة

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى

حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى

الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين

الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع &#34;المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة&#34;

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

"الخارجية": ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

منوعات

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

عربي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل