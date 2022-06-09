دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

قال اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية: "إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تعمل على مدار الساعة، وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس على تنفيذ القانون من أجل حماية أمن الوطن والمواطن الفلسطيني".





وحذر في تصريح صحفي، اليوم الخميس، من الانجرار خلف تداول الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية وعرضها بطريقة قد تؤدي إلى ضرر بمسار العمل الأمني لاستباق النتائج والتوقعات وتقديم رواية تحتمل الخطأ والصواب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأكد أن الأمن الفلسطيني سيبذل قصارى جهده في متابعة كل ما يهدد ويلحق الضرر بالسلم الأهلي وحماية الوطن والمواطن الفلسطيني، والعمل بشفافية مطلقة في حالة وجود ما يجب قوله للمواطن.

رام الله - دنيا الوطن