النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد





وجاء في لائحة الاتهام، أن الرفاعي وصبيحات دخلا إلى إسرائيل في 5 مايو/أيار، مسلحين بالسكاكين والفؤوس، وتمكنا من قتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة.





يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مع الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، اعتقال الرفاعي وصبيحات في حرش قريب من مدينة رأس العين، بعد مطاردة استمرت 3 أيام.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تقديم لائحة اتهام بحق الأسيرين أسعد الرفاعي، وصبحي صبيحات، لدى المحكمة المركزية في مدينة القدس، بدعوى تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة "إلعاد" الشهر الماضي.وحسب النيابة الإسرائيلية، فقد تم توجيه دعوى ضد الرفاعي وصبيحات، وهما من سكان قرية رمانة بمدينة جنين، تتضمن القتل العمد، والضلوع في أعمال خطيرة، والدخول غير القانوني إلى إسرائيل.