لأول مرة في التاريخ.. عقار تجريبي لمرض لسرطان يتمكن من علاج جميع المرضى

أظهرت دراسة أميركية، أن عقاراً تجريبياً للسرطان تمكن من علاج جميع المرضى في تجربةٍ سريريةٍ صغيرة.





وأظهرت تجربة لعلاج واعد أجريت على عينة صغيرة من مرضى السرطان في الولايات المتحدة، أن جميع المشاركين في هذا الاختبار تمكنوا من الشفاء بشكل تام من أورامهم.



وأشارت هذه النتائج المبكرة إلى أن العلاج فعال بشكل مدهش، حيث قال فريق البحث إنه قد تكون التجربة الأولى التي يشفى خلالها جميع مرضى السرطان.



يُطلق على هذا الدواء اسم "dostarlimab" ويباع تحت اسم تجاري هو "Jemperli"، وهو يستخدم عادة في علاج سرطان بطانة الرحم، ولكن هذا كان أول اختبار سريري لما إذا كان فعالًا أيضًا ضد أورام سرطان المستقيم.



وقال عالم الأورام الطبي، لويس دياز جونيور من مركز "ميموريال سلون كيترينج" للسرطان: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان"، وفق ما نقل موقع (ميدل بوست) عربي.



وشملت العينة 12 مريضا فقط، وجميعهم لديهم أورام ذات طفرات جينية اسمها عوز إصلاح عدم التطابق (MMRd)، والتي تم ملاحظتها في مجموعة فرعية من حوالي 5-10 في المائة من مرضى سرطان المستقيم.



وعادة ما يخضع المصابون بهذا النوع من السرطان للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي قبل الاستئصال الجراحي للورم.



رام الله - دنيا الوطن