دولي

لأول مرة في التاريخ.. عقار تجريبي لمرض لسرطان يتمكن من علاج جميع المرضى

لأول مرة في التاريخ.. عقار تجريبي لمرض لسرطان يتمكن من علاج جميع المرضى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت دراسة أميركية، أن عقاراً تجريبياً للسرطان تمكن من علاج جميع المرضى في تجربةٍ سريريةٍ صغيرة.

وأظهرت تجربة لعلاج واعد أجريت على عينة صغيرة من مرضى السرطان في الولايات المتحدة، أن جميع المشاركين في هذا الاختبار تمكنوا من الشفاء بشكل تام من أورامهم.

وأشارت هذه النتائج المبكرة إلى أن العلاج فعال بشكل مدهش، حيث قال فريق البحث إنه قد تكون التجربة الأولى التي يشفى خلالها جميع مرضى السرطان.

يُطلق على هذا الدواء اسم "dostarlimab" ويباع تحت اسم تجاري هو "Jemperli"، وهو يستخدم عادة في علاج سرطان بطانة الرحم، ولكن هذا كان أول اختبار سريري لما إذا كان فعالًا أيضًا ضد أورام سرطان المستقيم.

وقال عالم الأورام الطبي، لويس دياز جونيور من مركز "ميموريال سلون كيترينج" للسرطان: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان"، وفق ما نقل موقع (ميدل بوست) عربي.

وشملت العينة 12 مريضا فقط، وجميعهم لديهم أورام ذات طفرات جينية اسمها عوز إصلاح عدم التطابق (MMRd)، والتي تم ملاحظتها في مجموعة فرعية من حوالي 5-10 في المائة من مرضى سرطان المستقيم.

وعادة ما يخضع المصابون بهذا النوع من السرطان للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي قبل الاستئصال الجراحي للورم.

أخبار ذات صلة

(كان):الفيفا أكد أن الاسرائيليين سيكونون قادرين على دخول قطر خلال كأس العالم

(كان):الفيفا أكد أن الاسرائيليين سيكونون قادرين على دخول قطر خلال كأس العالم

بالصور.. بينيت يصل إلى الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

بالصور.. بينيت يصل إلى الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارات &#34; أشد صرامة&#34; حول قضية اقتناء الأسلحة

مجلس النواب الأمريكي يصدر قرارات " أشد صرامة" حول قضية اقتناء الأسلحة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها خمسة جنود جنوب كاليفورنيا

تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها خمسة جنود جنوب كاليفورنيا

&#34;بينيت&#34;: الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت قرارًا بنزع القناع عن إيران

"بينيت": الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت قرارًا بنزع القناع عن إيران

القناة 13: أيزنكوت سيخوض المنافسة بالانتخابات حال تم حل (كنيست)

القناة 13: أيزنكوت سيخوض المنافسة بالانتخابات حال تم حل (كنيست)

&#34;الصحة العالمية&#34;: تسجيل أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود

"الصحة العالمية": تسجيل أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع &#34;المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة&#34;

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

"الخارجية": ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

منوعات

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

عربي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل