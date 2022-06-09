النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين



وقد ناقش اللقاء الأنشطة والمشاريع المشتركة بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، خاصة تحديث أجندة التدريبات لأعضاء النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، وإعداد دليل إجراءات لعمل طواقم المختبر الجنائي، كما ناقش اللقاء تطوير المختبر الجنائي، والمعدات والتقنيات للجانبين بما يخدم بناء ملف تحقيقي متكامل .

وفي بداية اللقاء رحب النائب العام بمدير عام الشرطة ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية.





وأشار إلى أن هذا الاجتماع يجسد الخطوات الملموسة لمأسسة العمل مع الشركاء، مؤكداً على أهمية التكاملية في العمل بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية تطوير المختبر الجنائي والطواقم الشرطية المختصة والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على جودة التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.



بدوره أشار اللواء يوسف الحلو إلى إن هذا اللقاء يعبر عن روح العمل ما بين النيابة والشرطة الفلسطينية وبعثة الشرطة الأوروبية والتي تجسدت بما نقوم به من دور مشترك في تحقيق سيادة القانون وتحقيق الأمن للوطن والمواطن.





وشدد على أهمية توجيه الدعم بشكل أساسي للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المختبر الجنائي والأدلة الجنائية المقدمة للنيابة العامة.



بدورها أعربت رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية ناتاليا أبوستولوفا عن فخرها بالتعاون القائم ما بين النيابة العامة والشرطة مؤكده أن جهودنا مازالت مستمرة في دعم وتعزيز هذا التعاون لتحقيق جميع الأهداف المشتركة وبما يخدمه وصول المواطنين للعدالة.







رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب ، اليوم الخميس في مكتبه مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء يوسف الحلو، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين، ناتاليا أبوستولوفا، بحضور سيادة العميد خالد السباتين، ورئيس قسم مستشاري الشرطة في البعثة، باسي اهو، ورئيس المكتب الفني علاء عواد وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء.