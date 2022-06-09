شؤون فلسطينية

حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى

حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أهلنا في الضفة والقدس والداخل وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى بتكثيف الرباط فيه.

وشدد حمادة على أن ما يقوم به الاحتلال من عدوان على الأقصى خطير، ويجب إفشال كل مخططاته الخبيثة.

وقال إن الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء في القدس والأقصى، مؤكدًا أن حركة حماس تتابع كل ما يحدث بساحة الأقصى المبارك.

وأضاف أن المقاومة جاهزة لمواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته بالأقصى، من خلال ذخرها الكبير والشباب الثائر الذي يدافع عنه.

وكشف باحثون مقدسيون أمس، عن تفاصيل خطيرة حول اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مساحة من المسجد الأقصى لصالح المستوطنين، ومنع المسلمين من الوصول إليها.

بدوره، أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، أن أي مخطط إسرائيلي لاقتطاع جزء من المسجد الأقصى لصالح اليهود، يعني إنهاء دولة الاحتلال.

وحذر بكيرات من تجاهل مخططات التهويد التي تستهدف الأقصى، داعياً إلى أخذها على محمل الجد، لأن الاحتلال لن يوفر فرصة لتقسيم المسجد مكانيا بين المسلمين واليهود.

أخبار ذات صلة

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين

الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع &#34;المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة&#34;

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

"الخارجية": ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

منوعات

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

عربي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل