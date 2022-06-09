حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أهلنا في الضفة والقدس والداخل وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى بتكثيف الرباط فيه.وشدد حمادة على أن ما يقوم به الاحتلال من عدوان على الأقصى خطير، ويجب إفشال كل مخططاته الخبيثة.وقال إن الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء في القدس والأقصى، مؤكدًا أن حركة حماس تتابع كل ما يحدث بساحة الأقصى المبارك.وأضاف أن المقاومة جاهزة لمواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته بالأقصى، من خلال ذخرها الكبير والشباب الثائر الذي يدافع عنه.وكشف باحثون مقدسيون أمس، عن تفاصيل خطيرة حول اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مساحة من المسجد الأقصى لصالح المستوطنين، ومنع المسلمين من الوصول إليها.بدوره، أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، أن أي مخطط إسرائيلي لاقتطاع جزء من المسجد الأقصى لصالح اليهود، يعني إنهاء دولة الاحتلال.وحذر بكيرات من تجاهل مخططات التهويد التي تستهدف الأقصى، داعياً إلى أخذها على محمل الجد، لأن الاحتلال لن يوفر فرصة لتقسيم المسجد مكانيا بين المسلمين واليهود.