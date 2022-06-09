الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين

رام الله - دنيا الوطنفي الذكرى ٣٦ لاستشهاد القائد خالد نزال نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقفة على دوّار الشهيد خالد نزال في مدينة جنين ،حضره المئات من أعضاء الجبهة الديمقراطية وانصارها وممثلي القوى الوطنية والإسلامية وممثلي المؤسسات الأهلية والرسمية ووسائل الإعلام ، حيث رفع المشاركون الرايات الفلسطينية ورايات الجبهة الديمقراطية وشعارات توكد على مواصلة درب الشهداء .وقد ابتدأ النشاط بدقيقة صمت على ارواح الشهداء وقراءة الفاتحة، وقد رحب عزمي ابو الرب عضو القيادة المركزية للجبهة ، بالحضور مؤكدا ان هذه الوقفة نظمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الرفاق أعضاء اللجنة المركزية خالد نزال وعمر القاسم وبهيج مجذوب وكل شهداء جبهتنا و ثورتنا وشعبنا الذين استشهدوا من اجل الحرية والاستقلال.والقى فاعور صبح كلمة الجبهة الديمقراطية التي اكد فيها على ان الشهداء هم منارات تنير لنا الدرب نحو الحرية والاستقلال ، وان نضال شعبنا مستمر حتى كنس الاحتلال وتجسيد حقوقنا المشروعة في العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. وطالب صبح بتشكيل القيادية الوطنية الموحدة لقيادة نضال شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية ، وبان ترتقي القيادة السياسية الى مستوى المسؤولية وأن تطبق قرارات المجلس المركزي الأخير وخاصة المتعلقة بوقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ، وإن من شأن ذلك أن يوفر غطاءا سياسا لانتفاضة شعبنا ويمكنها من الانتصار.كما ألقى المناضل عبد الله قبها كلمة القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة والتي اشاد فيها بمناضلي وشهداء الجبهة الديمقراطية ، وبتاريخها وتضحياتها والتي قدمت مئات الشهداء ومنهم الشهيد خالد نزال، كما ودعى الى رص الصفوف والوحدة الوطنية التي تعتبر الجبهة الديمقراطية احد صمامات الامان لها.كما ألقى محمد حبش كلمة اللجنة الشعبية لتخليد الشهداء العرب وقال في كلمته ان الشهداء العظام من كل الانتماءات والفصائل والشهداء العرب هم يثبتون ان القضية الفلسطينية حيه وانها ما زالت القضية المركزية للامة العربية حتى وان هرول بعض حكامها للتطبيع.