شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين

الجبهة الديمقراطية والقوى الوطني والإسلامية تحيي ذكرى استشهاد خالد نزال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
في الذكرى ٣٦ لاستشهاد القائد خالد نزال نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقفة على دوّار الشهيد خالد نزال في مدينة جنين ،حضره المئات من أعضاء الجبهة الديمقراطية وانصارها وممثلي القوى الوطنية والإسلامية وممثلي المؤسسات الأهلية والرسمية ووسائل الإعلام ، حيث رفع المشاركون الرايات الفلسطينية ورايات الجبهة الديمقراطية وشعارات توكد على مواصلة درب الشهداء .وقد ابتدأ النشاط بدقيقة صمت على ارواح الشهداء وقراءة الفاتحة، وقد رحب عزمي ابو الرب عضو القيادة المركزية للجبهة ، بالحضور مؤكدا ان هذه الوقفة نظمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الرفاق أعضاء اللجنة المركزية خالد نزال وعمر القاسم وبهيج مجذوب وكل شهداء جبهتنا و ثورتنا وشعبنا الذين استشهدوا من اجل الحرية والاستقلال.

والقى فاعور صبح كلمة الجبهة الديمقراطية التي اكد فيها على ان الشهداء هم منارات تنير لنا الدرب نحو الحرية والاستقلال ، وان نضال شعبنا مستمر حتى كنس الاحتلال وتجسيد حقوقنا المشروعة في العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. وطالب صبح بتشكيل القيادية الوطنية الموحدة لقيادة نضال شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين اليومية ، وبان ترتقي القيادة السياسية الى مستوى المسؤولية وأن تطبق قرارات المجلس المركزي الأخير وخاصة المتعلقة بوقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ، وإن من شأن ذلك أن يوفر غطاءا سياسا لانتفاضة شعبنا ويمكنها من الانتصار.

كما ألقى المناضل عبد الله قبها كلمة القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة والتي اشاد فيها بمناضلي وشهداء الجبهة الديمقراطية ، وبتاريخها وتضحياتها والتي قدمت مئات الشهداء ومنهم الشهيد خالد نزال، كما ودعى الى رص الصفوف والوحدة الوطنية التي تعتبر الجبهة الديمقراطية احد صمامات الامان لها.

كما ألقى محمد حبش كلمة اللجنة الشعبية لتخليد الشهداء العرب وقال في كلمته ان الشهداء العظام من كل الانتماءات والفصائل والشهداء العرب هم يثبتون ان القضية الفلسطينية حيه وانها ما زالت القضية المركزية للامة العربية حتى وان هرول بعض حكامها للتطبيع.

أخبار ذات صلة

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة في تموز لأول مرة منذ 2016

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

دويكات: نحذر من الانجرار خلف الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية إلعاد

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

المالكي: نطالب بمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى

حمادة يدعو أهل الضفة والداخل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد &#34;أبو عهيور&#34; وتؤكد على نهج المقاومة

حماس تنعى الشهيد "أبو عهيور" وتؤكد على نهج المقاومة

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع الشرطة وبعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع &#34;المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة&#34;

التنمية الاجتماعية واليونيسف تعلنان عن تمديد مشروع "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

"الخارجية": ازدواجية المعايير تشجع إسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمحاكم الدولية

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

أبو بكر يُدين مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج

منوعات

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

حسام جنيد يبكي بحُرقة بعد انفصاله عن الفنانة إمارات رزق

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

شذى حسون: يحق للرجل أن يتزوّج 4 نساء

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

منة فضالة في أجرأ إطلالة لها على الإطلاق

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

صور: بعد خسارة معركتها القضائية..آمبر هيرد تنعزل عن العالم في هذا المنزل

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

عربي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل