اشتية يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون ويطلعه على آخر التطورات في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنمكتب رئيس الوزراء: استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي ديبي.واطلع اشتية السفير السنغافوري على آخر المستجدات في فلسطين، لا سيما التصعيد الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، خاصة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، واقتحامات قوات الاحتلال للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية.وعلى صعيد آخر، بحث اشتية مع ديبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، والاستفادة من خبرات سنغافورة في العديد من القطاعات.