الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد محمود أبو عيهور

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الشهيد محمود فايز أبو عيهور "27 عامًا" الذي استشهدمتأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية .وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، إن "مواصلة الاحتلال استهداف شبابنا العزل ومصادرة الاراضي والجرائم المتواصلة للاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل اهدافه الوطنية، مؤكدة ان هذا الصمت العالمي ضد فاشية الاحتلال وعنصرية تعتبر وصمة عار على جبين الانسانية وحضارة حقوق الانسان التي يتغنى بها دون ان يتخذ اي موقف رادع تجاه الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائمه على مدى العقود الماضية".وتوجهت الجبهة بخالص العزاء لذوي الشهيد ولأصدقائه ومحبيه ولأهلنا في حلحول وعموم شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن دماء الشهيد أبو عيهور ودماء شهداء شعبنا لن تزيدنا الا اصراراً على انهاء الاحتلال وكنسه، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته لن يقف مكتوف الايدي وسيدافع عن نفسه بكافة السبل المتاحة والمشـروعة.