جيش الاحتلال: إطلاق نار تجاه مستوطنة (نتيف هعسراه) في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، عن وجود أضرارٍ في دفيئة زراعية بمستوطنة ( نتيف هعسراه) في منطقة غلاف قطاع غزة.



ووفقًا للقناة (13) الإسرائيلية، فقد أصيب شخص بجروح طفيفة جراء إطلاق نيران رشاشة من غزة صوب المستوطنة.



وأكد جيش الاحتلال في بيانٍ أنه جرى إطلاق نيران من غزة على دفيئة زراعية بالقرب من نتيف هعتسراة دون أي إصابات.

رام الله - دنيا الوطن