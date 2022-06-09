المطران حنا: الاحتلال هو أساس التوتر ويجب استعادة الوحدة وإنهاء الانقسامات



وواصلت: "الفلسطينيون مستهدفون ولا يستثنى منهم احدا على الاطلاق لا سيما مدينة القدس بكافة مكوناتها ومقدساتها واحيائها وحاراتها لا سيما البلدة القديمة".



واختتم حنا: "وردنا كفلسطينيين على إمعان السلطات الاحتلالية في سياساتها الغاشمة يجب أن يكون من خلال توحيد الصفوف والعمل على إنهاء الانقسامات لكي نكون جسدا واحدا في مواجهة التحديات التي تعصف بنا".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث تلفزيوني، صباح الخميس، بأن الاحتلال هو أساس التوتر فعلا ووحدتنا الوطنية هي الرد الأمثل على هذا التصعيد وعلى هذه السياسات والممارسات الغاشمة.