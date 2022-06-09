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الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية يكرم الأمين العام المساعد للجامعة العربية ومدير إدارة المنظمات والاتحادات

الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية يكرم الأمين العام المساعد للجامعة العربية ومدير إدارة المنظمات والاتحادات
رام الله - دنيا الوطن
قام محسن داود نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة بمنح درع الاتحاد برئاسة ريهام العاصي إلى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير محمد خير عبد القادر الوزير المفوض بجامعة الدول العربية.

وأكدت ريهام العاصي رئيس الاتحاد، فى ختام الملتقى الخامس للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية والذي أقيم بدولة تونس بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، أن السفير حسام زكي، كان وجوده بارزا ومؤثرا وفعالا خلال الملتقى الخامس للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وقد قام بمجهود كبير في مناقشته الاتحادات لاستخلاص أبرز الأفكار التي يمكن استغلالها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على الدول العربية، إضافة إلى مناقشة كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي.

وأضافت العاصي، أن السفير محمد خير عبد القادر الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، تم تكريمه على مجهوداته الوطنية العظيمة فى خدمة الدول العربية الأعضاء فى الجامعة، إضافة لدوره البارز في التواصل الدائم مع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمنظمات التابعة للجامعة العربية وتقديم كافة التيسيرات.

وقال الإعلامى محسن داود، أن السفير حسام زكى إن السفير محمد خير عبدالقادر الوزير المفوض لجامعة الدول العربية يعد هو جوكر الملتقيات العربية لأن محهوده واضح جدا من حيث التنظيم والترتيب وسعة صدره عند استماعه للتعقيبات المتتالية لقيادات الاتحادات النوعية المتخصصة فهو بحق يعد شخصية مثالية فى كل شي.

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