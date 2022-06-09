بالصور.. بينيت يصل إلى الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى الإمارات بدعوة من الشيخ محمد بن زايد.وأفاد مكتب بينيت، أنه تم استقباله في المطار من قِبل وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد.وأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال سيلتقي الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره ليعقد لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقهما.وفي 13 كانون الأول الماضي/ ديسمبر، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبوظبي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.ووقعت إسرائيل والإمارات في أيلول/ سبتمبر 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.