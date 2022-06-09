شؤون فلسطينية

فارس: انتخاب "أردان" نائباً لرئيس الجمعية العمومية إقرار بالفكر الفاشي والعنصري الذي يمثله

فارس: انتخاب "أردان" نائباً لرئيس الجمعية العمومية إقرار بالفكر الفاشي والعنصري الذي يمثله
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم إنّ "انتخاب سفير الإحتلال المتطرف "جلعاد أردان" نائباً لرئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي سيرأسها لمدة عام بدءاً من أيلول القادم، هو بمثابة إقرار وتشريع للفكر الفاشي والعنصري الذي يمثله "أردان".

وأضاف فارس، إنّ "أردان" وعبر مناصبه العديدة في حكومات الاحتلال المتعاقبة مارس عنصريته ووحشيته  عبر القرارات التعسفية التي اتخذها بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وخاصّة تلك المتعلقة بالأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي كان أبرزها فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحقّ الأسرى،  وسلبهم حقوقهم ومنجزاتهم التاريخية التي ناضلوا من أجلها على مدار عقود، والتي لا يزال أثرها قائمًا ومستمرًا".

وأضاف فارس، كيف تناست الأمم المتحدة ما قام به "أردان" حين مزّق تقرير مجلس حقوق الإنسان، إحدى المؤسسات الهامة التابعة للأمم المتحدة على مرأى ومسمع العالم، والذي أعطى وما يزال الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، والمفارقة اليوم أنّ انتخاب "أردان" يتزامن مع صدور تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتهم دولته الاحتلالية بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، والتساؤل هنا اليوم هل ستسمح المنظومة الدولية بمزيد من الاستخفاف بها.

ويومًا بعد يوم تثبت هذه المنظومة أنها ساهمت وما تزال في الظلم التاريخيّ الذي يتعرض له الفلسطينيون، وإن من شأن هذا التعيين أن يؤدي إلى تآكل في مصداقيتها، وهذا ما يشعر به كل فلسطيني فعليًا، بسبب العجز الذي منحته للفلسطينيين عبر عقود طويلة.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: الاحتلال هو أساس التوتر ويجب استعادة الوحدة وإنهاء الانقسامات

المطران حنا: الاحتلال هو أساس التوتر ويجب استعادة الوحدة وإنهاء الانقسامات

إصابات بينها خطيرة إثر اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حلحول

إصابات بينها خطيرة إثر اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حلحول

أُطلقت قذيفتا هاون.. تفاصيل جديدة بشأن حادثة انطلاق صفارات الإنذار بـ&#34;إشكول&#34; الإثنين الماضي

أُطلقت قذيفتا هاون.. تفاصيل جديدة بشأن حادثة انطلاق صفارات الإنذار بـ"إشكول" الإثنين الماضي

&#34;النقل والمواصلات&#34; بغزة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سنمنع مركبات &#34;الملاكي&#34; من العمل كسيارات أجرة

"النقل والمواصلات" بغزة لـ"دنيا الوطن": سنمنع مركبات "الملاكي" من العمل كسيارات أجرة

إدانات لتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق رموز ونشطاء المقاومة بالضفة

إدانات لتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق رموز ونشطاء المقاومة بالضفة

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الاحتلال هو أساس التوتر ويجب استعادة الوحدة وإنهاء الانقسامات

المطران حنا: الاحتلال هو أساس التوتر ويجب استعادة الوحدة وإنهاء الانقسامات

فارس: انتخاب &#34;أردان&#34; نائباً لرئيس الجمعية العمومية إقرار بالفكر الفاشي والعنصري الذي يمثله

فارس: انتخاب "أردان" نائباً لرئيس الجمعية العمومية إقرار بالفكر الفاشي والعنصري الذي يمثله

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

مركز &#34;شمس&#34; يرحب بإدانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة والقدس للاحتلال الإسرائيلي

مركز "شمس" يرحب بإدانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة والقدس للاحتلال الإسرائيلي

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

منوعات

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقص زوجة راغب علامة في عيد ميلاده الـ60 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

شقيق نور الغندور بطلة مسلسل (من شارع الهرم) يخطف الأضواء

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

تجدّد الخلاف بين أنجلينا جولي وبراد بيت بسبب مزرعة عنب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

عربي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

العراق يوجه طلبا للولايات المتحدة

العراق يوجه طلبا للولايات المتحدة