أُطلقت قذيفتا هاون.. تفاصيل جديدة بشأن حادثة انطلاق صفارات الإنذار بـ"إشكول" الإثنين الماضي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة، بشأن حادثة انطلاق صفارات الإنذار في "إشكول" بغلاف غزة الاثنين الماضي.



وأشار موقع (حدشوت بتاخون سدي)، إلى أنه تم إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة، حيث سقطتا بالقرب من السياج الفاصل.



وأوضح: "بعد فحص تم إجراؤه حول حادثة انطلاق صفارات الإنذار يوم الاثنين الماضي في إشكول بغلاف غزة، ورغم بيان الجيش حينها عن إطلاق نيران غير صاروخية، اتضح أنه تم إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة سقطتا بالقرب من السياج الفاصل".

من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل: "ثلاثة أيام مرّت ولم يفسر المتحدث باسم الجيش بالضبط ما هو سبب انطلاق الإنذار في غلاف غزة، هل كانت بسبب إطلاق قذيفة (انفجرت في غزة) وأخفى الأمر؟".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال الإثنين، الماضي، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار منطقة مفتوحة من "كيسوفيم"؛ نتيجة إطلاق نيران غير صاروخية من قطاع غزة.