شؤون فلسطينية

"النقل والمواصلات" بغزة لـ"دنيا الوطن": سنمنع مركبات "الملاكي" من العمل كسيارات أجرة

"النقل والمواصلات" بغزة لـ"دنيا الوطن": سنمنع مركبات "الملاكي" من العمل كسيارات أجرة
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس:
أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، بغزة، أنيس عرفات، اليوم الخميس، أن "الوزارة ستمنع المركبات الملاكي من العمل كأجرة".

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "سيارات العمومي يدفعون مبلغًا كبيرًا ما يقارب 2400 شيكل في السنة، وسيارات الملاكي يدفعون فقط 600 شيكل"، ملمحًا أن هناك اعتراضًا على ذلك بسبب هذا الفرق. 

وأضاف: "أن القرار صدر منذ مدة وأجلنا الموضوع؛ بسبب الوضع الاقتصادي وحسمنا الأمر بتنظيم هذا الوضع على أساس قيامنا بعمل تسهيلات لسائقي الأجرة الذين يملكون سيارات ملاكي لتحويل مركباتهم لعمومي". 

ولفت عرفات أن هناك تسهيلات لسائقي الأجرة الذين يمتلكون مركبات ملاكي، ويريدون تحويل سياراتهم لعمومي. 

وعن الأعداد المراد تحويلها من "ملاكي" لـ "عمومي"، أكد عرفات أنه سيتم اختيار 3000 مركبة ليتم تحويلها من الملاكي للعمومي في مدة أقصاها الأول من آب/ أغسطس". 

واستطرد الناطق باسم النقل والمواصلات أنه: "لا يصح تحويل كل سيارات الملاكي لـ "عمومي"؛ بسبب ضخامة أعدادها ولهذا السبب أردنا تحديد عدد معين".  

وأردف: "إذا وجدنا أن هناك إقبالا على التحويل، سنرفع العدد"، مشيرًا إلى أن ترخيص الملاكي المحولين للعمومي سيكون بنفس ترخيص العمومي". 

وبالنسبة لمبالغ الترخيص المتراكمة على السيارات، أشار لوجود حملة تخفيض على هذه المبالغ؛ حيث يصل نسبة الخصم لـ 50% للمركبات العمومي و30% لمركبات البنزين الملاكي وخصم 50% على رسوم رخص القيادة". 

وأوضح بأن "المواطن كان يدفع على رسوم تجديد رخصة القيادة 200 شيكل كل خمس سنوات، والآن أصبحت 100 بالإضافة أن الرخصة أصبحت 10 سنين بدلا من 5 سنين". 

وعن موضوع غلاء المواصلات في بعض المناطق، أكد عرفات أن "الأمر غير صحيح وأن الأسعار كما هي بجميع مناطق قطاع غزة".  

وأفاد أن جمعية النقل العام، طالبت برفع أسعار النقل في الباصات الـ(50) راكب لجميع المحافظات 1 شيكل؛ نظرا لارتفاع أسعار السولار، ورفضنا ذلك؛ حفاظًا على المواطن لألّا يدفع هذه الزيادة؛ وأكد أن وزارة النقل والمواصلات تحملت هذا الأمر وقدمت لسائقي الباصات تسهيلات في أمور أخرى مقابل ذلك. 

ودعا عرفات المواطنين للاستفادة من الحملات وتسوية أوضاعهم الاقتصادية؛ بحيث تسير مركباتهم بشكل رسمي بدون مخالفات. 

ووجه كذلك دعوة لأصحاب الرخص المنهية منذ مدة طويلة جدا للاستفادة من الحملة وانتهاز الفرصة، متمثلا بأن الذي انتهت مدة رخصته منذ 15 سنة عليه دفع 600 شيكل فقط بدلا من دفع 300 شيكل. 

ونوه إلى أن 30 حزيران/ يونيو هو آخر موعد للحملات والتسهيلات ويجب على الجميع انتهاز الفرصة. 

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