إدانات لتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق رموز ونشطاء المقاومة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأدانت شخصيات فلسطينية اليوم الخميس، تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد نشطاء ورموز المقاومة في الضفة الغربية، وسط تأكيد أنها لن تكسر إرادة الفلسطينيين.واستنكر الناشط والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" فيصل سباعنة، حملة الاستهداف التي تشنها قوات الاحتلال ضد المرشحين والناشطين في الضفة الغربية.وشدد سباعنة على أن هذه الحملة الاحتلالية لن تنثي الشعب الفلسطيني عن تحقيق أمانيه، وتطلعاته نحو الحرية والتحرير.وكان النائب عبد الرحمن زيدان أكد أن سياسة الاعتقال والقتل والإبعاد والحبس المنزلي، التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية، لن تجدي نفعا، ولن توقف انتفاضات الشعب الفلسطيني وثورته.ورأى زيدان أنه كلما وجد الاحتلال نفسه مفلسا، يعيد استخدام سياساته القمعية، والتي يعلم جيدا أنها غير مجدية، ولن تثني شعبنا عن مقاومته، مشيرا إلى أن هناك حرباً إسرائيلية مفتوحة بحق كل من يتحدث ويقوم بأي فعل مقاوم لوجود الاحتلال.وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل القيادي في حركة حماس النائب أحمد الحاج علي، إلى جانب مداهمة منزل الناشط والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" عماد ريحان.واعتقل جيش الاحتلال أمس الأربعاء، القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.والاثنين الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أيضا القيادي والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" ياسر البدرساوي، بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق مدينة نابلس.ومنذ انطلاق قائمة “القدس موعدنا” الممثلة لحركة (حماس) للانتخابات التشريعية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرشحيها بالاعتقال والملاحقة بالضفة الغربية.