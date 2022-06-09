هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

رام الله - دنيا الوطنيُنهي اليوم الأسير عمار مصطفى مرضي (42 عاماً) من مدينة رام الله عامه 20، ليدخل عامه الـ 21 على التوالي داخل سجون الاحتلال.وأوضحت هيئة الأسرى في تقريرها، أن الأسير مرضي من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ويقبع حالياً بمعتقل (هداريم) إلى جانب الأسرى القادة كريم يونس ومروان البرغوثي وأحمد الفرنسي.وأضافت أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل مرضي خلال عام 2002 بعد مطاردته لوقت طويل، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وخلال سنوات اعتقاله استطاع أن يكمل دراسته الجامعية ويحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجةالماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، وخلال عام 2015 فقد والدته وحُرم من وداعها.