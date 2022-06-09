شؤون فلسطينية

"الخارجية": الموقف الأمريكي من تقرير لجنة التحقيق الدائمة منحاز لدولة الاحتلال

"الخارجية": الموقف الأمريكي من تقرير لجنة التحقيق الدائمة منحاز لدولة الاحتلال
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن استغرابها من الموقف الأميركي، الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة، ووصفه بالمنحاز ضد إسرائيل.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها الأول الذي خلص إلى إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد الصراع في المنطقة".

وأوضحت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، ادعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان، مكرراً بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأميركية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وارض وطنه.

وأكدت أن هذا الموقف الأميركي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.

وقالت: المطلوب من الإدارة الأميركية ومن المجتمع الدولي وضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى الزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت الخارجية، التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، والذي بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه والى أماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.

واعتبرت هذا التصعيد امتدادا للانقلاب الإسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامعانا في تقويض أية جهود دولية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وعن نتائجها الكارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

أخبار ذات صلة

إدانات لتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق رموز ونشطاء المقاومة بالضفة

إدانات لتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق رموز ونشطاء المقاومة بالضفة

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

مركز &#34;شمس&#34; يرحب بإدانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة والقدس للاحتلال الإسرائيلي

مركز "شمس" يرحب بإدانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة والقدس للاحتلال الإسرائيلي

&#34;المالية&#34; بغزة: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم الأحد القادم

"المالية" بغزة: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم الأحد القادم

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الرئيس التنفيذي الجديد للمجلس الثقافي البريطاني سكوت ماكدونالد يزور فلسطين للمرة الأولى

الرئيس التنفيذي الجديد للمجلس الثقافي البريطاني سكوت ماكدونالد يزور فلسطين للمرة الأولى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

مفوضية الشهداء والأسرى تعتبر انتخاب أردان نائبا لرئيس الجمعية العامة تحديا لإرادة الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

هيئة الأسرى: الأسير القائد عمار مرضي يدخل عامه الـ 21 داخل الأسر

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

زعارير: واثقون من عزم شعبنا على الدفاع عن الأقصى وحمايته

مركز &#34;شمس&#34; يرحب بإدانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة والقدس للاحتلال الإسرائيلي

مركز "شمس" يرحب بإدانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة والقدس للاحتلال الإسرائيلي

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

العلامي: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غدًا الخميس

العلامي: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غدًا الخميس

غانتس: إسرائيل تنوي شراء المئات من مركبات &#34;الكوماندوز&#34;

غانتس: إسرائيل تنوي شراء المئات من مركبات "الكوماندوز"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

منوعات

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب منذ تجدّد أزمتها مع حسام حبيب

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

شاكيرا حاولت الرجوع لبيكيه..والأخير رفض

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

رحيل مفاجئ للإعلامية لينا أنور..الملقبة بشبيهة بلقيس

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

عربي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

العراق يوجه طلبا للولايات المتحدة

العراق يوجه طلبا للولايات المتحدة

(يسرائيل هيوم): تونس وإسرائيل تجريات محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة

(يسرائيل هيوم): تونس وإسرائيل تجريات محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة