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الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا

الجزائر تصدر قراراً بحظر كافة الواردات من إسبانيا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت  جمعية المصارف الجزائرية، قرارًا يقضي بحظر كل الواردات من إسبانيا بدءا من اليوم الخميس.

ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة صداقة مع إسبانيا مضى عليها 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة. (وفق موقع سكاي نيوز).

وكانت الجزائر قد سحبت في آذار/مارس سفيرها إلى إسبانيا للتشاور بسبب الخلاف المتعلق بالصحراء.

وأكدت مصادر دبلوماسية إسبانية قرار الجزائر، قائلة إن حكومة مدريد تأسف للقرار، وتؤكد التزامها بمضمون ومبادئ المعاهدة. ودعت المعاهدة المبرمة في عام 2002 الجانبين إلى "تعميق تعاونهما في السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر"، بحسب النص المسجل في الجريدة الرسمية الإسبانية.

ووصل 113 مهاجرا غير شرعي، الأربعاء، إلى جزر البليار الإسبانية، وهو طريق تقول السلطات الإسبانية إن القوارب القادمة من الجزائر تميل إلى استخدامه. وزادت تدفقات المهاجرين بشكل حاد عبر البحر المتوسط ​​هذا العام بعد أن أثر وباء كورونا والهجوم الروسي عل أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وغضبت الجزائر عندما قالت إسبانيا في مارس إنها تدعم خطة المغرب التي تمنح الحكم الذاتي للصحراء.

وقال مسؤول جزائري سابق لرويترز، إن الجزائر تعتقد أن الحكومة الإسبانية قررت عدم الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الجزائر.

والجزائر مورد رئيسي للغاز لإسبانيا. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، إنه لن يفسخ عقد التوريد بسبب هذا الخلاف. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه لا يوجد مؤشر على حدوث تغيير.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا إن موقف الجزائر المتعلق بإمدادات الغاز نموذج يحتذى به. وقال مصدر مطلع لرويترز إنه من المتوقع أن تراجع الجزائر أسعار أي عقد جديد للغاز مع شركات إسبانية.

وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العقد الحالي طويل الأجل والأسعار أقل بكثير من المستوى السوقي الحالي.

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