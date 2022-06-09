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غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب

غرفة تجارة دبي تقترب من فتح مكتب لها في تل أبيب
أثناء توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت غرفة التجارة ‎في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نيتها فتح مكتب لها في تل أبيب، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارة وبين إسرائيل. 

كما تأتي هذه الخطوة للتسهيل على رجال أعمال وشركات اقتصادية من الجانبين القيام بنشاطات اقتصادية وتوسيعها لتضم أسواقا أخرى في منطقة الخليج وإفريقيا وآسيا. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، (مكان)، فإن مدير عام غرفة دبي، حمد مبارك بوعميم، ابلغ وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي بهذا القرار لدى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل ودولة الإمارات في أبو ظبي الأسبوع الماضي. 

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية: إن افتتاح المكتب يعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

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