قوات الاحتلال تهدم أربع شقق سكنية في مدينة بيت جالا

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلاً مكوناً من أربع شقق سكنية، قيد التشطيب، في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وسام زرينة نجل مالك المنزل، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة بير عونة في بيت جالا، وهدمت منزلهم المكون من طابق واحد ويشمل أربع شقق، بمساحة إجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص، علما أن الهدم يأتي للمرة الثانية بعد هدم منزلهم المكون من ستة طوابق، في نفس المنطقة.يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، قام بهدم أكثر من مرة لمنازل تعود لعائلة زرينة في منطقة بير عونة، إضافة الى منازل أخرى، عدا عن اخطارات الهدم ووقف البناء.