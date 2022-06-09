العسيلي: الحكومة الفلسطينية تعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة ارتفاع الأسعار





وأشار إلى أن هناك إنجازاً هائلاً للحكومة الفلسطينية والوزارة، و"لم يكن هناك أي نقص في السلع الاستهلاكية"، لافتاً إلى أننا "نريد الخروج بصورة واضحة للمواطن الفلسطيني حول هذا الملف، وذلك بهدف معرفة دور الحكومة الذي قامت وتقوم به للتخفيف عن المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة".





وتُعقد الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بعد توجيهات من الرئيس محمود عباس، وفق ما أكد وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس، مشدداً على أن وزارته الاقتصاد تتابع ملف أسعار السلع من بداية جائحة (كورونا).