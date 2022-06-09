تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها خمسة جنود جنوب كاليفورنيا

تحطم طائرة

عسكرية أميركية

تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة، و









وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإنه لم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأميركي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترا من الحدود المكسيكية.









وأكد متحدث لوكالة (فرانس برس)، تحطم طائرة تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة. وأضاف أن "خمسة من أفراد المارينز كانوا على متنها، وننتظر تأكيدا عن وضع جميع أفراد الطاقم"، مشيرا إلى وجود "مسعفين عسكريين في موقع الحادث".

رام الله - دنيا الوطنأعلن متحدث عنعلى متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا، الأربعاء.