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تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل

تونس تكشف حقيقة الأنباء حول وجود مساعٍ للتطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، اليوم الخميس، بيانًا تنفي من خلاله نفيًا قاطعًا وجود أيّ مساعٍ للتطبيع بين تونس وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنها "تنفي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس". (وفق موقع روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "تشير الوزارة إلى أن هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".

وتابعت الخارجية: "تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا، كما أكد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة (يسرائيل هيوم)، في تقرير لها عن رغبة الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الدخول بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. موضحة أن "هناك اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما".


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