إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال في جنين ونابلس
أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واندلاع مواجهات.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات، وداهمت عدة أحياء، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في منطقة الكتف والساق، وجرى نقلهم الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: عانين والطيبة ورمانة وزبوبا، المحاذية لجدار التوسع العنصري، وطاردت العمال ومنعتهم من التوجه للعمل داخل أراضي الــ48، كما نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشها ودققت في هويات راكبيها.
كما أصيب فجر اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية في مدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حي إسكان الزهراء في حي المعاجين، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأكدت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب المدينة واعتقلت الشاب أمير باسل الهندي.
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