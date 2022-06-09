إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال في جنين ونابلس

كما أصيب فجر اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.





وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية في مدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.





وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حي إسكان الزهراء في حي المعاجين، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.



