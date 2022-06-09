الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 32-22 35-22 بيت لحم 31-21 32-22 35-22 رام الله والبيرة 30-20 31-21 34-21 طولكرم 33-22 34-23 36-23 نابلس 32-21 33-22 36-22 قلقيلية 33-22 34-23 36-23 جنين 35-23 36-24 38-24 سلفيت 31-21 32-22 35-22 طوباس 36-24 37-25 39-25 روابي 32-21 33-22 36-22 الخليل 30-20 31-21 34-22 غزه 30-23 31-24 33-24 أريحا 40-26 41-27 43-27 خانيونس 30-23 31-24 33-24 الأغوار الشمالية 38-24 39-25 41-25 رفح 31-22 32-23 35-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو شديد الحرارة وجافا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافا نهاراً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: